Cielo coperto con precipitazioni e Bora sostenuta. Possibile neve sul Carso

Mercoledì 7 febbraio

Cielo coperto su tutta la regione con precipitazioni in genere moderate e Bora sostenuta sulla costa. Sui monti la quota neve sarà, in genere, sui 400 m circa; sul Carso precipitazioni abbondanti e sarà possibile qualche fase di neve o gelicidio oltre i 300 m circa. In giornata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e la Bora sarà più moderata.

Giovedì 8 febbraio

Di primo mattino cielo in genere coperto con Borino sulla costa. In giornata sarà possibile qualche schiarita con venti deboli variabili.

Venerdì 9 febbraio

Cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di deboli precipitazioni; quota neve sui 500 m circa; possibili locali nebbie notturne in pianura.

Sabato 10 febbraio

Cielo in genere poco nuvoloso, variabile sui monti. Bora moderata sulla costa.