Cielo da variabile a poco nuvoloso, Bora in attenuazione

Lunedì 15 gennaio

Al mattino sarà probabile cielo variabile, con maggiore nuvolosità sul Tarvisiano e soffierà ancora Bora moderata sulla costa. In giornata poco nuvoloso su tutte le zone, Bora in attenuazione, in serata poi nuovo aumento della nuvolosità, con possibili foschie sulla bassa pianura.

Martedì 16 gennaio

Su pianura, costa, Prealpi Giulie e Carso cielo per lo più coperto con deboli precipitazioni sparse: di primo mattino in prevalenza neve anche a bassa quota, in giornata pioggia mista a neve sulla pianura, pioggia sulla costa, probabilmente ancora neve a partire dai 300-400 m di quota circa, specie sul Cividalese e Valli del Natisone. Sulla fascia occidentale ed in Carnia nuvolosità meno intensa e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.

Mercoledì 17 gennaio

Al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, specie sulle zone orientali e sulla costa, con possibili deboli precipitazioni: pioggia sulla costa e qualche debole nevicata sulla cresta carnica. In giornata miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso, sui monti ad alta quota sarà possibile vento sostenuto da nord-ovest.

Giovedì 18 gennaio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti in quota probabile vento sostenuto da nord-ovest.