Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 18 giugno

Lunedì 18 giugno

Al mattino possibile cielo variabile su tutte le zone. In giornata in genere sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sui monti, dove sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale al pomeriggio. Sulla costa soffierà lieve Borino al mattino, venti a regime di brezza in giornata.

Martedì 19 giugno

Su pianura e costa cielo in genere sereno, con lieve Borino al mattino, venti di brezza in giornata. Sulla zona montana cielo sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale.

Mercoledì 20 giugno

Al mattino cielo sereno su tutte le zone, al pomeriggio poco nuvoloso sui monti. Soffierà Borino sulla costa. Farà un po' più caldo.

Giovedì 21 giugno

Al mattino cielo sereno su tutte le zone, al pomeriggio poco nuvoloso sui monti. Venti deboli a regime di brezza e farà caldo.