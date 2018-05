Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 21 maggio

Domenica 20 maggio

Di mattina cielo in genere poco nuvoloso per velature; sulle Giulie più nuvoloso per probabili nubi basse. In giornata aumento della nuvolosità per nubi alte e in montagna sarà possibile qualche isolato rovescio. Su pianura e costa al mattino soffierà Bora moderata in attenuazione.

Lunedì 21 maggio

Di mattina cielo coperto con piogge sparse in genere deboli o moderate. Nel pomeriggio variabile con la possibilità di isolati rovesci temporaleschi. Venti di brezza sulla costa.

Martedì 22 maggio

Nuvolosità variabile con la possibilità di qualche rovescio o temporale, più probabile di notte e poi nel pomeriggio, alternati a fasi di bel tempo. Venti deboli di brezza.

Mercoledì 23 maggio

Cielo da variabile a temporaneamente nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia sparsa o di qualche rovescio temporalesco ma anche fasi di tempo migliore specie ad ovest. Sulla costa prevalenza di vento da nordest in genere debole.