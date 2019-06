Poco nuvoloso e possibili temporali: le previsioni per martedì 18 giugno

Un anticiclone interessa l'Italia, con correnti inizialmente orientali nei bassi strati sulla nostra regione. Mercoledì le correnti saranno sudoccidentali e passerà un debole fronte in quota.

Martedì 18 giugno

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature, al mattino, su tutta la regione. Dal pomeriggio sui monti e sul Carso più interno probabili locali annuvolamenti e sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale, che potrebbe temporaneamente estendersi verso altre zone. Al mattino soffierà Borino sulla costa, poi dovrebbero prevalere le brezze.

Mercoledì 19 giugno

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso in prevalenza per velature. In giornata probabili annuvolamenti e dal pomeriggio saranno possibili temporali sparsi. Venti a regime di brezza.

Giovedì 20 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti pomeridiani sui monti dove saranno possibili isolati temporali, che potrebbero interessare anche qualche zona di pianura. Venti di brezza.

Venerdì 21 giugno

Cielo poco nuvoloso o variabile per annuvolamenti pomeridiani sui monti dove saranno possibili isolati temporali, che potrebbero interessare anche qualche zona di pianura. Venti di brezza.