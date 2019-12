Borino e sole, ancora bel tempo per Santo Stefano

Per la giornata di Santo Stefano l'Osmer prevede al mattino cielo sereno con probabili gelate anche in pianura e Borino sulla costa, nel pomeriggio cielo variabile, in serata anche nuvoloso con foschia su pianura e costa.

Venerdì 27 dicembre

Per l'ultimo venerdì del 2019 al mattino si avrà cielo in prevalenza nuvoloso con possibili foschie in pianura. Durante la giornata condizioni variabili.

Sabato 28 dicembre

Sabato avremo cielo in prevalenza sereno sulla zona montana, specie nelle zone più interne ed in quota della Carnia, da poco nuvoloso a variabile con possibili foschie in pianura, specie a ovest e nel Tarvisiano, tempo migliore invece a est, specie sulla Venezia Giulia, dove soffierà Borino e l'amtosfera sarà più secca.