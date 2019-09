Bora moderata sulla costa: le previsioni per venerdì

Venerdì 20 settembre

Cielo in genere sereno, sulla costa soffierà Bora moderata; l'aria sarà secca e la giornata fresca. Sui monti verso il Cadore al mattino sarà ancora possibile nuvolosità locale che in giornata si dissolverà. Nelle valli, in generale, di notte farà relativamente freddo.

Sabato 21 settembre

Cielo sereno, sulla costa soffierà Borino al mattino, poi brezza. Di notte farà relativamente freddo in pianura e nelle valli ma le temperature massime tenderanno ad aumentare.

Domenica 22 settembre

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato, dal pomeriggio maggiore nuvolosità; venti di brezza

meteo Osmer