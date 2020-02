Cielo nuvoloso e deboli piogge: le previsioni per martedì 18 febbraio

Cielo nuvoloso o coperto con deboli piogge

Nella prima parte della giornata di martedì 18 febbraio è previsto, secondo Osmer, cielo nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse, foschie e qualche banco di nebbia. Nel pomeriggio graduale miglioramento con schiarite a partire dalla Carnia, ma sui monti sarà ancora possibile qualche locale rovescio pomeridiano. Su costa e zone orientali inizierà a soffiare Bora moderata.

Cielo variabile e Bora

Mercoledì 19 febbraio cielo in genere variabile; possibile qualche rovescio con deboli precipitazioni specie sui monti, nevose oltre gli 800 m circa. Su pianura e costa al mattino e nuovamente in serata soffierà Bora moderata in attenuazione nelle ore centrali.

Cielo sereno e Borino sulla costa

Giovedì 20 febbraio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Borino al mattino sulla costa, poi brezze in giornata.