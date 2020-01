Cielo sereno, le previsioni per giovedì 16 gennaio

Cielo sereno, qualche nebbia al mattino

Giovedì 16 gennaio, secondo Osmer, cielo in genere sereno o poco nuvoloso per velatura ad alta quota, di notte e primo mattino possibili ancora nubi basse e qualche nebbia su pianura e costa che in giornata si dissolveranno. Inversione termica notturna nelle valli.

Cielo poco nuvoloso

Venerdì 17 gennaio cielo poco nuvoloso per velature anche consistenti ad alta quota, sulla costa soffierà Bora moderata. Inversione termica notturna nelle valli. Possibile qualche nebbia notturna in pianura.

Pioggia

Sabato 18 gennaio cielo da nuvoloso a coperto con piogge deboli o moderate su pianura e costa, deboli nevicate in montagna oltre i 500 m circa. Sulla costa soffierà Bora. Previsione incerta.