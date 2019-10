Cielo sereno e Bora: le previsioni per giovedì 3 ottobre

giovedì 3 ottobre- Di notte e prima mattina cielo in genere sereno tranne residua nuvolosità sulle zone sudorientali della regione; soffierà vento moderato da nord in quota, Bora moderata o sostenuta sulla costa. In giornata cielo sereno ovunque con atmosfera decisamente più secca dei giorni precedenti, ma sarà possibile lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui monti. Vento in attenuazione.

venerdì 4 ottobre - Di mattina cielo sereno o poco nuvoloso e farà più fresco dei giorni precedenti; in giornata aumento della nuvolosità medio-bassa con vento debole o moderato da sud sulla costa.

sabato 5 ottobre - Di notte e prima mattina possibile nuvolosità con qualche pioggia, poi schiarite in giornata.

meteo Osmer