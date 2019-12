Cielo sereno e Bora: le previsioni per giovedì 5 dicembre

Cielo sereno, Bora moderata al mattino

Giovedì 5 dicembre, secondo Osmer, cielo in genere sereno; sulla costa al mattino soffierà Bora moderata, poi in attenuazione. Dal pomeriggio possibile formazione di nubi basse su bassa pianura e costa. Di notte e al mattino marcata inversione termica nelle valli, con probabili nebbie in Valcellina e nel Tarvisiano, in dissolvimento in giornata; zero termico a ben 3000 m di quota!

Cielo sereno

Sui monti prevalenza di cielo sereno, venerdì 6 dicembre. Su pianura e costa tempo più umido con cielo da variabile a nuvoloso, probabili foschie e possibili nebbie notturne.

Cielo variabile

Sabato 7 dicembre, cielo variabile su bassa pianura e costa con possibili foschie nelle ore notturne; poco nuvoloso sulle altre zone.