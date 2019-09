Cielo da variabile a nuvoloso, le previsioni per lunedì 30 settembre

lunedì 30 settembre - Cielo da variabile a nuvoloso, sulle Prealpi Giulie sarà probabile maggiore nuvolosità con la possibilità di qualche pioggia, che tuttavia non sarà del tutto esclusa anche sul resto della regione. Possibile formazione di foschia in pianura nelle ore notturne. Ad alta quota e nel Tarvisiano possibile tempo migliore.

martedì 1 ottobre - Cielo nuvoloso, sulle Prealpi Giulie sarà probabile maggiore nuvolosità. Possibili piogge sparse ed intermittenti in genere deboli, specie sull'alta pianura e sulla fascia prealpina orientali. Ad alta quota e nel Tarvisiano possibile tempo migliore.

mercoledì 2 ottobre - Peggioramento con cielo in prevalenza coperto, in giornata piogge da abbondanti ad intense e temporalesche, specie a est; in serata soffierà Bora anche sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Sui monti nevicate in serata fino a 1500-1700 m circa.

meteo Osmer