Cielo nuvoloso, nebbia al mattino: le previsioni per martedì 11 febbraio

Cielo nuvoloso

Martedì 11 febbraio, secondo Osmer, di notte e al mattino probabili foschie o nebbie su pianura e costa; sarà possibile vento moderato o temporaneamente sostenuto da sud-ovest sul Carso. Sulla fascia alpina possibile nuvolosità e qualche fase di nevischio al confine con l'Austria. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso; in serata possibili nuovamente foschie o nebbie sulla bassa pianura.

Borino sulla costa

Mercoledì 12 febbraio cielo in prevalenza poco nuvoloso per il passaggio di temporanei annuvolamenti da nord-ovest. Di notte e prima mattina possibile qualche foschia o nebbia sulla bassa pianura mentre sulla costa e sulle zone orientali potrà soffiare Borino.

Cielo variabile

Giovedì 13 febbraio cielo da poco nuvoloso a variabile, con più nubi verso sera. Foschie. In pianura possibili locali gelate notturne.