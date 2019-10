Dal pomeriggio Scirocco: le previsioni per martedì 15 ottobre 2019

martedì 15 ottobre - Prevalenza di cielo coperto con piogge sparse, in genere deboli o moderate, più frequenti e consistenti sulla fascia Prealpina. Sulla costa soffierà vento da sud moderato e dal pomeriggio di Scirocco con qualche schiarita. Nella notte verso mercoledì avremo piogge temporalesche in genere intense sui monti, abbondanti in pianura meno sulla costa. Vento da sud sostenuto in quota e sulla costa.

mercoledì 16 ottobre - Nella notte e fino al mattino piogge anche temporalesche, intense sui monti, abbondanti in genere altrove. Dalla mattinata di mercoledì deciso miglioramento con cielo in seguito poco nuvoloso. Di notte possibili locali nebbie in pianura.

giovedì 17 ottobre - Cielo poco nuvoloso o variabile, con più sole verso la costa e più nubi sulle Prealpi, atmosfera ancora umida; possibili nebbie di notte in pianura e nelle valli.

meteo Osmer