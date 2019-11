Pioggia: le previsioni per martedì 19 novembre 2019

Pioggia

Secondo Osmer, martedì 19 novembre è previsto cielo coperto con piogge diffuse da abbondanti a intense, anche temporalesche, specie a ovest, meno a Trieste. Quota neve inizialmente oltre i 1000-1300 m, in risalita a 1400-1700 m. Sulla costa soffierà vento tra nord-est e sud-est in genere moderato. In serata attenuazione delle precipitazioni.

Cielo variabile, Borino al mattino

Cielo in genere variabile, per mercoledì 20 novembre, salvo maggiore nuvolosità locale. Sulla costa soffierà Borino al mattino.

Cielo nuvoloso

Giovedì 21 novembre, sempre secondo Osmer, cielo in genere nuvoloso e non è esclusa qualche debole pioggia locale specie su Prealpi e zone orientali. Di notte possibili nebbie anche in pianura.