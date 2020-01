Cielo sereno, Bora moderata al mattino: le previsioni per martedì 21

Cielo sereno, Bora moderata al mattino

Martedì 21 gennaio, secondo le previsioni meteo Osmer, cielo sereno o poco nuvoloso; al mattino soffierà residua Bora moderata sulla costa e nel Tarvisiano saranno probabili nubi basse che in giornata si dissolveranno. Di notte e primo mattino intense gelate in pianura e nelle valli con pressione al suolo molto alta e attorno ai 1045 hPa al livello del mare.

Mercoledì e giovedì cielo sereno

Mercoledì 22 gennaio cielo sereno, marcata inversione termica notturna nelle valli con intense gelate anche in pianura; molto mite in quota con zero termico oltre i 2500 m circa.

Giovedì 23 gennaio cielo sereno. Inversione termica notturna nelle valli. Zero termico a quasi 3000 m. Bora moderata sulla costa.