Pioggia e vento: le previsioni per mercoledì 13 novembre 2019

Una depressione continuerà ad interessare l'Italia fino a mercoledì pomeriggio-sera favorendo l'afflusso di correnti molto umide meridionali in quota, in prevalenza nord-orientali invece nei bassi strati; giovedì arriveranno temporaneamente in quota masse d'aria più secche e stabili, venerdì invece arriverà un altro fronte atlantico.