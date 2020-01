Cielo variabile, le previsioni per mercoledì 29 gennaio

Mercoledì 29 gennaio, secondo le previsioni meteo Osmer, di notte e al mattino cielo variabile o nuvoloso con probabili nebbie su pianura e costa mentre sulle Alpi non è esclusa qualche debole nevicata oltre i 600 metri circa. Poi in giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In serata potrebbero tornare a formarsi le nebbie.

Giovedì 30 gennaio cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature in quota. Nel pomeriggio sera su bassa pianura e costa possibili nubi basse o nebbie più probabili al confine con il Veneto.

Venerdì 31 gennaio in montagna sereno o poco nuvoloso per velature. Su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile per nebbie o nubi basse. Zero termico a 3000 metri con inversioni termiche di notte nelle valli.