Cielo sereno, le previsioni per venerdì 24 gennaio

Cielo sereno

Venerdì 24 gennaio, secondo Osmer, al mattino cielo sereno, dal pomeriggio-sera aumento della nuvolosità. Zero termico a 3000 m, in calo in serata, con inversione termica nei bassi strati e gelate notturne nelle valli ed in pianura.

Cielo nuvoloso, deboli piogge

Sabato 25 gennaio cielo da nuvoloso a coperto e sarà possibile qualche locale pioggia, probabilmente debole, con eventuale nevischio sulle Prealpi oltre i 1000 m circa.

Cielo nuvoloso

Domenica 26 gennaio al mattino cielo nuvoloso, dal pomeriggio probabili schiarite. Sarà possibile ancora qualche debole pioggia specie sulla costa.