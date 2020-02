Cielo sereno: le previsioni per venerdì 28 febbraio

Cielo sereno

Venerdì 28 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; in quota soffierà vento forte e freddo da nord o nord-ovest con qualche raffica forte possibile in giornata anche a valle e in pianura. Di notte e primo mattino sulla fascia alpina di confine non si esclude qualche spruzzata di neve, ma già in mattinata prevarrà il soleggiamento. Sulla pianura orientale sarà possibile qualche nebbia di primo mattino.

Cielo variabile. Pioggia in serata

Sabato 29 febbraio nuvolosità variabile su tutta la regione; sulla costa e in quota sui monti soffierà vento moderato da sud o sud-ovest in intensificazione dal pomeriggio. Dalla tarda sera precipitazioni.

Pioggia

Domenica 01 marzo al mattino cielo coperto con precipitazioni moderate ad ovest, abbondanti a est; quota neve indicativamente oltre i 1000 m Prealpi e 700 m Alpi. Miglioramento dal pomeriggio ad iniziare da ovest. In serata possibili nebbie in pianura.