Cielo sereno e Borino in serata: le previsioni per venerdì 7 febbraio

Cielo sereno, Borino in serata

Venerdì 7 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno con gelate notturne su gran parte della regione. Sulla costa e sulle zone orientali probabilmente soffierà lieve Borino in serata.

Cielo sereno, Borino al mattino

Sabato 8 febbraio tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Al mattino sarà possibile lieve Borino sulla costa, poi in calo, mentre in serata saranno possibili locali foschie sulla bassa pianura.

Cielo variabile

Domenica 9 febbraio cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla zona montana, sarà probabile nuvolosità variabile con foschie invece su pianura e costa.