Pioggia e Scirocco, le previsioni per venerdì 8 novembre

Scirocco e possibili temporali

Venerdì 8 novembre, secondo l'Osmer, è previsto cielo coperto. In pianura piogge intense e temporali. Sui monti precipitazioni anche molto intense e temporalesche, specie sulle Prealpi, con quota neve mediamente sui 1800 metri circa, 1500 m sulle Alpi con oscillazioni anche significative. Verso il Cadore la quota neve sarà in genere più bassa e potrà scendere fino a 1200 m circa. In quota venti sostenuti da sud. Sulla costa Scirocco da sostenuto a forte e in serata Libeccio. Possibili mareggiate. Sulla costa piogge meno intense, ma con possibili temporali, specie sulla fascia lagunare.

Pioggia al mattino, in giornata miglioramento

Sabato notte e primo mattino possibili rovesci temporaleschi sparsi; in giornata miglioramento con cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa a variabile sui monti. Possibile qualche nebbia notturna in pianura e nelle valli.

Poco nuvoloso

Domenica 10 novembre cielo in genere da poco nuvoloso a variabile.