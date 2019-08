Rovesci e temporali: le previsioni per domani

mercoledì 14 agosto - Nella notte e fino al primo mattino possibili rovesci e temporali, forse anche forti. Poi cielo ovunque sereno o poco nuvoloso anche se in montagna non è escluso qualche locale annuvolamento pomeridiano. Farà più fresco. Sulla costa soffierà Bora sostenuta al mattino in calo nel pomeriggio.

giovedì 15 agosto - Su pianura e costa cielo da sereno a poco nuvoloso. Sui monti da poco nuvoloso a variabile. Venti a regime di brezza. Nella notte tra giovedì e venerdì possibile qualche locale rovescio o temporale.

venerdì 16 agosto - Di primo mattino qualche nube residua. Poi cielo sereno. Dal pomeriggio possibile qualche isolato rovescio in montagna. Sulla costa al mattino soffierà Borino che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio.

meteo osmer