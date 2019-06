Salgono le temperature: le previsioni per domenica 9 giugno

Un promontorio anticiclonico determina tempo stabile e temperature in aumento sulla nostra regione. Sarà possibile comunque locale instabilità pomeridiana sui monti.

Domenica 9 giugno

Al mattino cielo in prevalenza sereno con Borino sulla costa, in giornata arriveranno velature ad alta quota e prevarrà la brezza. Farà più caldo.

Lunedì 10 giugno

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature ad alta quota e per qualche annuvolamento pomeridiano sui monti, associato eventualmente a qualche isolato rovescio o temporale. Farà caldo di pomeriggio. Venti a regime di brezza.

Martedì 11 giugno

Al mattino cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio possibili annuvolamenti specie in montagna associati a qualche temporale che potrebbe in serata interessare anche qualche altra zona. Venti regime di brezza.

Mercoledì 12 giugno

Cielo sereno. Dal pomeriggio possibile qualche isolato temporale sui monti. Venti di brezza.