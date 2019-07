Meteo variabile e Bora, le previsioni del tempo per lunedì

Per la giornata di domani ci si dovrà aspettare cielo in genere variabile, mentre sulla costa soffierà Bora moderata. Sui monti durante la giornata sarà possibile sia qualche debole pioggia locale che qualche rovescio temporalesco, specie sulle Prealpi e in Carnia.Più bassa la probabilità di precipitazioni invece in pianura.

Martedì 16 luglio

Martedì invece avremo bel tempo con atmosfera ancora piuttosto secca; in giornata si avrà qualche locale annuvolamento sui monti e zone orientali con cielo quindi poco nuvoloso. Sulla costa Borino al mattino, poi brezza da mare.

Mercoledì 17 luglio

Infine per mercoledì avremo bel tempo con venti di brezza; dal pomeriggio possibile qualche rovescio o temporale su Prealpi Carniche e Carnia, più probabile verso il Cadore.