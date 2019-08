Sole e qualche nuvola, le previsioni del tempo per la prima domenica d'agosto

Per la giornata di domani l'Osmer prevede prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso mentre sui monti dal pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche isolato rovescio temporalesco. Venti di brezza.

Lunedì 5 agosto

Per il primo giorno della settimana avremo al mattino cielo in genere poco nuvoloso per velature ad alta quota, nel pomeriggio prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale.

Martedì 6 agosto

Anche per marted' si prevede cielo in genere variabile con atmosfera umida e afosa su pianura e costa. Prevalenza di sole verso la costa e più nubi sulle Prealpi. Dal pomeriggio locali temporali sui monti, possibili anche su qualche zona di pianura.