Cielo variabile e qualche debole pioggia, le previsioni per il weekend

Sabato 19 ottobre - Tempo umido, in prevalenza nuvoloso. Sui monti avremo cielo coperto con piogge deboli o moderate; tempo migliore nel Tarvisiano. In pianura nuvoloso con possibili piogge, in genere deboli, più probabili a est; sulla costa nuvolosità variabile con la possibilità di qualche debole pioggia, ma anche di schiarite con vento moderato da sud o sud-ovest. Possibili nebbie di notte.

Domenica 20 ottobre - Su pianura e costa nuvolosità variabile con prevalenza di nubi e forse qualche pioggia al mattino e qualche schiarita più probabile nel pomeriggio; sulla costa vento moderato da sud-ovest. Sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia in genere debole. Probabili foschie e possibili locali nebbie di notte. Previsione incerta.

Lunedì 21 ottobre - Sui monti cielo in prevalenza coperto con piogge in genere moderate; in pianura cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse in genere deboli, ma sarà possibile anche qualche temporale con locali piogge più abbondanti. Sulla costa variabile con vento da sud moderato o sostenuto. Di notte e al mattino possibile qualche nebbia in pianura. Nel Tarvisiano tempo migliore rispetto al resto della zona montana. Previsione incerta.

