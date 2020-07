Cielo poco nuvoloso, probabili rovesci dal pomeriggio: le previsioni per domani

Cielo poco nuvoloso, probabili rovesci dal pomeriggio

Giovedì 2 luglio, secondo le previsioni Osmer, sulla costa cielo poco nuvoloso con venti deboli di brezza. Sul resto della regione variabile. Saranno probabili rovesci sparsi o temporali, alternati a fasi di tempo migliore, più frequenti in montagna e di pomeriggio ma possibili anche in pianura e costa. Dal pomeriggio caldo più afoso in pianura. Possibile qualche temporale forte.

Cielo nuvoloso, piogge sparse e Bora

Venerdì 3 luglio cielo da variabile a nuvoloso con piogge sparse in genere moderate alternate a fasi di tempo migliore. Possibile qualche temporale. Di giorno farà meno caldo. Soffierà Bora moderata.

Variabile, miglioramento dal pomeriggio

Sabato 4 luglio nuvolosità variabile con tempo migliore dal pomeriggio. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione.