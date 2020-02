Cielo sereno al mattino, nuvoloso nel pomeriggio: le previsioni per giovedì

Cielo sereno al mattino, nuvoloso dal pomeriggio

Giovedì 13 febbraio, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone per il passaggio di qualche velatura; gelate notturne a fondovalle e, localmente, in pianura. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con vento da sud-ovest moderato sulla costa e in quota; dalla tarda serata e nella notte saranno probabili piogge, in genere deboli, e qualche debole nevicata sui monti oltre gli 800 m circa.

Venerdì e sabato piogge deboli al mattino, cielo sereno in giornata

Venerdì 14 febbraio di notte e prima mattina residue precipitazioni, poi rapido miglioramento con cielo sereno in giornata. Venti moderati da nord-ovest specie in quota. Nelle ore notturne possibile qualche foschia o banco di nebbia in pianura.

Sabato 15 febbraio di notte e prima mattina residue precipitazioni, poi rapido miglioramento con cielo sereno in giornata. Venti moderati da nord-ovest specie in quota. Nelle ore notturne possibile qualche foschia o banco di nebbia in pianura.