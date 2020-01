Cielo sereno e Bora moderata sulla costa: le previsioni per giovedì 23

Cielo sereno e Bora moderata sulla costa

Giovedì 23 gennaio, secondo le previsioni meteo di Osmer, è previsto cielo sereno con Bora moderata sulla costa. Zero termico a quasi 3000 m con marcata inversione termica notturna nelle valli e gelate che interesseranno anche la pianura.

Cielo sereno

Venerdì 24 gennaio cielo in prevalenza sereno, salvo qualche annuvolamento dal pomeriggio-sera. Zero termico a 3000 m, in calo in serata, con inversione termica nei bassi strati e gelate notturne nelle valli ed in pianura.

Cielo nuvoloso

Sabato 25 gennaio previsione incerta: più probabilmente cielo in prevalenza nuvoloso e sarà possibile qualche debole precipitazione, eventualmente nevosa sui monti oltre i 1000-1300 m. Foschie.