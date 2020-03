Pioggia, le previsioni per martedì 3 marzo

Pioggia

Martedì 3 marzo, secondo le previsioni Osmer, nella notte e di primo mattino, precipitazioni da abbondanti ad intense specie sui monti, con quota neve in calo dai 1600 m ai 1200 m circa sulle Prealpi, da 1200 m ad 800 m circa sulle Alpi; nella notte vento da sostenuto a forte da sud, con possibili mareggiate sulla costa. In giornata miglioramento con nuvolosità variabile, ma possibili rovesci sparsi, anche nevosi in montagna oltre 600-800 m circa. Dal pomeriggio-sera soffierà Bora da moderata a sostenuta sulla costa e sulle zone orientali.

Cielo variabile e Bora moderata

Giovedì 4 marzo cielo variabile. Al mattino sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, poi in calo.

Cielo variabile

Venerdì 5 marzo cielo variabile. In serata probabilmente sarà più umido, con possibili locali foschie in pianura.