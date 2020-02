Cielo nuvoloso: le previsioni per il weekend

Cielo nuvoloso

Sabato 15 febbraio, secondo le previsioni meteo Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso per il passaggio di velature ad alta quota in giornata. Gelate notturne a fondovalle e localmente anche in pianura.

Cielo sereno

Domenica 16 febbraio su tutta la regione al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; in giornata variabilità specie tra pianura e Prealpi; in serata foschie e atmosfera più umida. Temperature molto miti in quota con zero termico a quasi 4000 m in serata.

Cielo nuvoloso, pioggia dal pomeriggio

Lunedì 17 febbraio cielo da nuvoloso a coperto con foschie e banchi di nebbia dalla costa alle Prealpi. Dal pomeriggio pioviggini o piogge sparse.