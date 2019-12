Cielo nuvoloso, le previsioni per Natale

Cielo nuvoloso

Mercoledì 25 dicembre, secondo Osmer, su tutte le zone cielo poco nuvoloso. Nelle ore notturne ed al mattino possibili foschie o nebbie in pianura, poi in dissolvimento. Sui monti, in quota, soffierà vento sostenuto da nord.

Borino sulla costa

Giovedì 26 dicembre al mattino cielo sereno con probabili gelate anche in pianura e Borino sulla costa, dal pomeriggio cielo da variabile a nuvoloso con foschia su pianura e costa, dove in serata non sarà del tutto esclusa qualche debole pioggia.

Cielo variabile e Borino

Venerdì 27 dicembre al mattino cielo da variabile a nuvoloso, con possibili foschie su pianura e costa, in giornata da variabile a poco nuvoloso con Borino sulla costa.