Cielo variabile, possibile qualche rovescio: le previsioni per domenica 26 aprile

Cielo variabile, possibile qualche rovescio

Domenica 26 aprile, secondo le previsioni Osmer, cielo variabile su tutta la regione con locali piogge sparse in genere deboli, più probabili di notte e al mattino su pianura e costa e nel pomeriggio sui monti. Possibile anche qualche locale rovescio temporalesco. Su pianura e costa tempo più soleggiato dal pomeriggio.

Lunedì e martedì cielo poco nuvoloso

Lunedì 27 aprile sulla costa cielo in genere poco nuvoloso, in pianura variabile. Sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con piogge intermittenti da deboli a moderate, ma sarà possibile anche qualche temporale dal pomeriggio e che in serata potrebbe interessare anche qualche zona della pedemontana.

Martedì 28 aprile cielo da poco nuvoloso a variabile sulla costa a nuvoloso o coperto sui monti dove si avranno piogge sparse in genere moderate e qualche temporale pomeridiano; tale possibilità dalla sera si estenderà anche alla pianura.