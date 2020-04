Cielo sereno e massime in aumento: le previsioni per giovedì 16 aprile

Cielo sereno e massime in aumento

Giovedì 16 aprile, secondo le previsioni Osmer, sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature. Venti a regime di brezza. Ancora relativamente freddo al mattino in pianura e a fondovalle mentre in quota temperature positive con zero termico oltre i 3000 metri. Temperature massime in aumento.

Venerdì e sabto cielo sereno

Venerdì 17 aprile cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura in quota. Venti a regime di brezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato 18 aprile su pianura e costa avremo cielo sereno, sui monti sereno al mattino, variabile nel pomeriggio. Venti a regime di brezza.