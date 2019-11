Pioggia, le previsioni per giovedì 28 novembre

Pioggia

Giovedì 28 novembre, secondo Osmer, cielo in prevalenza nuvoloso, anche coperto a est, dove saranno più probabili piogge in genere moderate ed intermittenti, possibile anche qualche temporale; possibili nevicate, specie su Alpi e Prealpi Giulie oltre i 1400 m circa. Possibili foschie o nebbie di notte e al mattino, specie in pianura e nelle valli. Sulla costa vento da sud-ovest debole o moderato.

Cielo varibile, possibili rovesci

Venerdì 29 novembre, cielo variabile, anche nuvoloso sulla fascia orientale, dove sarà possibile qualche locale rovescio, forse anche qualche temporale sulla costa. In pianura e nelle valli possibili foschie o nebbie nelle ore notturne.

Cielo poco nuvoloso e Bora moderata

Sabato 30 novembre, tempo stabile con cielo poco nuvoloso e Bora moderata sulla costa.