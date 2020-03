Cielo variabile e temperature in aumento, le previsioni per il weekend

Cielo variabile

Sabato 28 marzo, secondo le previsioni Osmer, al mattino sarà possibile cielo variabile o nuvoloso con possibile Bora moderata residua sulla costa; in giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso e venti a regime di brezza. Temperature in aumento.

Cielo poco nuvoloso

Domenica 29 marzo al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, dal pomeriggio variabile sulla zona montana. In serata probabile aumento della nuvolosità su tutte le zone, con possibili precipitazioni sparse, specie sui monti, nevose inizialmente oltre i 1200 m circa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pioggia

Lunedì 30 marzo su tutte le zone cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti, in montagna nevicate, anche abbondanti, inizialmente oltre i 1000 m circa, poi in calo fino a 300-400 m circa; soffierà Bora forte sulla costa, sostenuta in pianura e zone orientali. Temperature in deciso calo.