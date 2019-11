Bora moderata e temperature miti: le previsioni per lunedì 25 novembre

Bora moderata e temperature miti

Lunedì 25 novembre, per Osmer, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo variabilità sul Tarvisiano. Sulla costa soffierà Bora moderata. Temperature ancora piuttosto miti di giorno.

Cielo variabile e Bora moderata

Martedì 26 novembre cielo in prevalenza variabile, con più sole sulla costa e più nubi sui monti specie dal pomeriggio. Aumento della nuvolosità in serata. Al mattino Bora moderata sulla costa, in successiva attenuazione.

Pioggia

Mercoledì 27 novembre cielo coperto con piogge inizialmente sparse e deboli, dal pomeriggio diffuse e abbondanti specie ad est, probabilmente intense sulle Prealpi Giulie. Quota neve oltre i 1500 - 1700 m circa. Vento sostenuto da sud sulla costa ed in quota specie in serata, in rotazione successiva a Libeccio.