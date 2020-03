Cielo variabile, le previsioni per martedì 10 marzo

Cielo variabile

Martedì 10 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo variabile per il passaggio di velature anche spesse in giornata, mentre di prima mattina ed in serata prevarranno le schiarite. Non si esclude qualche foschia o isolato banco di nebbia notturno su bassa pianura e fascia lagunare.

Cielo sereno

Mercoledì 11 marzo, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Possibile qualche foschia o isolato banco di nebbia sulla bassa pianura. In quota farà più caldo dei giorni precedenti con zero termico a 3000 m e inversione termica nelle valli.

Cielo poco nuvoloso

Giovedì 12 marzo di mattina cielo poco nuvoloso salvo nebbie o nubi basse in alcuni fondovalle della zona montana. Dal pomeriggio cielo da nuvoloso a coperto. Foschie o qualche banco di nebbia notturno in pianura.