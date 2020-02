Cielo sereno, Borino al mattino: le previsioni per mercoledì 12 febbraio

Mercoledì e giovedì cielo sereno

Mercoledì 12 febbraio, secondo le previsioni meteo Osmer, cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte e prima mattina possibili locali foschie o nebbie sulla bassa pianura, mentre sulla costa e sulle zone orientali potrà soffiare lieve Borino.

Giovedì 13 febbraio al mattino probabilmente cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, con possibili foschie in pianura, in giornata da poco nuvoloso a variabile. In serata aumento della nuvolosità e nella notte successiva saranno probabili delle piogge, deboli o moderate, su pianura e costa. Sulla costa dal pomeriggio soffierà vento da sud moderato.

Venerdì arriva la pioggia

Venerdì 14 febbraio venerdì nella notte probabili piogge sparse su pianura e costa, poi miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso, soffierà vento da nord, specie in quota.