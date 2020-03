Cielo variabile e Bora: le previsioni per mercoledì 25 marzo

Cielo variabile e Bora

Mercoledì 25 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere variabile con maggiore nuvolosità localmente sui monti e più sole verso la costa, dove soffierà vento sostenuto di Bora; vento da nord-est sostenuto e freddo in quota sui monti, moderato in pianura e nelle valli. Possibile qualche debole precipitazione, più probabile sui monti, con quota neve sui 500 m circa. Non si esclude qualche debole precitazione anche sul Carso.

Bora con raffiche oltre i 100 km orari

GIovedì 26 marzo cielo coperto con vento in genere sostenuto da nord-est, forte sulla costa, specie a Trieste con raffiche oltre i 100 km orari. Possibile qualche debole precipitazione più probabile sui monti e sul Carso con quota neve intorno ai 500 m circa.

Nuvoloso e Bora

Venerdì 27 marzo cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche debole precipitazione sparsa in montagna. Soffierà Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura. Vento sostenuto da est anche in quota.