Tornano pioggia e temporali: le previsioni per mercoledì 27 novembre

Piogge e temporali

Secondo Osmer mercoledì 27 novembre è previsto cielo coperto; al mattino possibili deboli piogge sparse, nel pomeriggio e in serata piogge da moderate ad abbondanti, anche intense e temporalesche sulle zone orientali. Nevicate oltre i 1500 m circa sulle Alpi e 1800 m circa Prealpi. Vento sostenuto da sud-ovest in quota. Sulla costa al mattino acqua relativamente alta, in serata soffierà vento da sud sostenuto con possibili brevi mareggiate sulla fascia lagunare.

Ancora pioggia

Giovedì 28 novembre, sempre secondo Osmer, cielo da variabile a ovest a nuvoloso a est dove saranno più probabili piogge in genere moderate ed intermittenti e possibile qualche temporale. Possibili nebbie di notte e al mattino, specie in pianura e nelle valli.

Cielo variabile

Venerdì 29 novembre cielo variabile con probabili foschie e possibili nebbie notturne e al mattino.