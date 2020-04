Cielo nuvoloso e pioggia: le previsioni per mercoledì 29 aprile

Cielo nuovoloso e pioggia

Mercoledì 29 aprile, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo nuvoloso, con probabili piogge sparse intermittenti, in genere moderate. Dalle ore centrali possibili rovesci temporaleschi con piogge localmente abbondanti, in trasferimento dalla zona montana verso la pianura orientale e poi sul Carso, successivamente seguirà un miglioramento con schiarite. Sulla costa vento da sud-ovest debole o moderato.

Cielo variabile, Scirocco sulla costa

Giovedì 30 aprile, al mattino sarà probabile tempo migliore con cielo variabile, in giornata aumento della nuvolosità e dal pomeriggio e soprattutto in serata saranno probabili piogge, in genere moderate; in tarda serata e poi nella notte probabili piogge più abbondanti, anche temporalesche. Sulla costa soffierà Scirocco debole o moderato, un po' più sostenuto in serata.

Pioggia nella notte, miglioramento in giornata

Venerdì 1 maggio, nella notte piogge abbondanti, anche temporalesche, poi in giornata probabile miglioramento con variabilità, possibili però ancora dei rovesci sparsi e qualche temporale al pomeriggio. Venti a regime di brezza.