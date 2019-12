Cielo nuvoloso, le previsioni per mercoledì

Cielo nuvoloso

Mercoledì 18 dicembre, secondo Osmer, su gran parte della regione cielo in prevalenza coperto con piogge sparse intermittenti, deboli o moderate, più abbondanti sulle Prealpi; su bassa pianura, costa e Tarvisiano la nuvolosità sarà meno consistente e la probabilità di pioggia sarà più bassa. Neve oltre i 2000 m. Soffierà vento moderato da sud-ovest in quota, Scirocco debole o moderato sulla costa. Possibili foschie in pianura.

Piogge deboli

Giovedì 19 dicembre cielo in prevalenza coperto con piogge sparse intermittenti, da moderate ad abbondanti, intense sulle Prealpi ed in Carnia; sulla costa e nel Tarvisiano la nuvolosità sarà meno consistente con piogge deboli. Neve oltre i 2000 m. Soffierà Scirocco da moderato a sostenuto sulla costa. Possibili foschie in pianura

Pioggia e possibili mareggiate

Venerdì 20 dicembre cielo coperto con piogge diffuse, da moderate sulla costa ad intense sui monti, e quota neve in calo fino 1600-1800 m circa. Sulla costa soffierà Scirocco sostenuto con possibili mareggiate.