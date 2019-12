Cielo coperto e pioggia: le previsioni per il giorno "più corto che ci sia"

Cielo coperto e pioggia

Venerdì 13 dicembre, secondo Osmer, cielo coperto con precipitazioni diffuse, moderate a ovest, abbondanti a est, più intense e forse temporalesche verso le zone sudorientali. Sui monti neve fino a fondovalle. Inizialmente, e fino al primo pomeriggio, possibile neve o pioggia mista a neve sulla pianura centro-occidentale, poi dovrebbe prevalere la pioggia. Venti in genere da nord da moderati a sostenuti, da sud-est su Trieste dove in serata si avrà temporaneamente Bora. Possibile locale formazione di ghiaccio al suolo.

Cielo nuvoloso

Sabato 14 dicembre cielo in prevalenza poco nuvoloso. Probabile formazione di ghiaccio al suolo specie sulle zone innevate nelle ore notturne.

Cielo sereno

Domenica 15 dicembre di mattina sereno o poco nuvoloso, poi nubi basse dalla costa alle Prealpi con qualche pioviggine. Tempo migliore sulla fascia alpina. Temperature in netto aumento in quota, con zero termico verso i 3000 m, e marcata inversione termica nelle valli.