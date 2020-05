Auto a km 0: cosa significa, vantaggi e svantaggi

Le auto a chilometro zero sono la soluzione perfetta per chi vuole acquistare un'auto nuova ma allo stesso tempo non vuole spendere una fortuna. Queste vetture sono immatricolate e disponibili in pronta consegna, e si differenziano rispetto alle auto nuove proprio per il prezzo conveniente.

Le auto a Km 0

A suggerire cosa sono le auto a km 0 è la stessa locuzione: "a chilometri zero" infatti, significa che un veicolo ha percorso, dal momento in cui è stato prodotto, zero chilometri, quindi nessun chilometro. In origine, con il termine "a km 0" ci si riferiva ad una particolare categoria di automobili, che i concessionari autoimmatricolavano e vendevano ai clienti ad un prezzo ridotto del 20-25% rispetto a quello di mercato. Come accennato prima, la auto Km 0 sono, dunque, quei veicoli presenti in concessionaria e pronti per la consegna. Queste sono già immatricolate e intestate alla concessionaria (a differenza delle auto nuove), ma hanno alle spalle solo pochi chilometri di percorrenza, quindi si possono considerare come nuove. La soglia dei chilometri percorsi, infatti, è di norma sotto i 100 chilometri.

Le differenze

Una delle più importanti differenze tra un'auto nuova e una a chilometro zero è la durata della garanzia. Nel caso di veicoli a Km 0, infatti, il periodo di garanzia si riduce dai tradizionali 24 mesi ad un anno, a meno che il concessionario non decida di estenderlo. Altra differenza, poi, sta nella rivalutazione in caso di vendita. Le auto a chilometro zero saranno valutate di meno rispetto a quelle nuove. Nel caso di acquisto di un'auto a Km 0, infine, è importante controllare in modo accurato lo stato complessivo della macchina. Valutare, quindi, carrozzeria, gomme e guarnizioni, in modo da non andare incontro a brutte sorprese.

Vantaggi

I vantaggi di acquistare un'auto a km 0 sono molti e interessano sia il concessionario che l'acquirente. Il vantaggio per il concessionario sta nel fatto che, comprando più autovetture di quante riesca a venderne in un certo periodo, sarà in grado di raggiungere un determinato volume di acquisti che gli garantiranno sconti e altre agevolazioni da parte delle case produttrici. L'acquirente, a sua volta, comprerà un'auto praticamente nuova, che non ha mai viaggiato o ha viaggiato pochissimo (in genere, come detto prima, i chilometri non sono mai esattamente zero, ma non superano comunque i cento), al prezzo di un'auto usata.

