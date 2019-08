Auto a km 0, perché acquistarle? Le differenze con le auto aziendali

Gli acquisti di auto km 0 sono molto diffusi sul mercato. Si tratta di un grande punto di riferimento per quello che riguarda gli acquisti di auto ‘nuove’, ma bisogna capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi prima di procedere.

Cosa sono le auto a km 0

Le auto km 0 sono delle auto preventivamente immatricolate dalla concessionaria, quasi sempre, vi sono dietro disegni di strategie di marketing della casa madre. Queste auto vengono usate per diversi scopi che possono andare dall’esposizione semplice in salone, all’esposizione presso fiere di settore. In molti casi però, si tratta semplicemente di auto pre-immatricolate dalla concessionaria ma che, di fatto, non hanno percorso nessun chilometro. La legge prevede che possono avere un massimo di 100 km, passati i quali possono essere considerate auto usate.

Vantaggi

Prezzo di acquisto: per il fatto di far parte di una strategia di mercato e quindi sottoposta, appunto, a pre-immatricolazione, le auto a km 0 possono arrivare a presentarsi con sconti che arrivano al 25% in meno rispetto al prezzo di listino.

Chilometraggio: le auto a km 0 presentano, come detto, da 0 ad un massimo di 100 km, ulteriormente all’acquisto di queste auto proponendo vetture impeccabili con allestimenti ricchi, integrando diverse soluzioni di sconto e finanziamenti agevolati.

Tempi di consegna: praticamente quasi nulli, si tratta di auto già presenti in concessionaria, pronte ad essere acquistate. Quindi non ci sono tempi di consegna di mesi da attendere, solo quelli necessari a svolgere le normali pratiche.

Svantaggi

Garanzia: convinzione comune è che trattandosi di auto in pratica nuove la garanzia sia quella standard di 2 anni prevista dalla legge, non è così. Trattandosi di auto già preventivamente immatricolate la garanzia che la concessionaria può offrire è fino ad 1 anno.

Scelta: se il nostro obbiettivo è quello di ‘costruirci’ la nostra auto preferita su misura e quindi scegliere colore, dotazioni o cerchi, difficilmente potremmo soddisfare i nostri desideri. Le auto a km 0, come detto, sono pronte in concessionaria e come tali sono consegnate.

Condizioni: nel caso in cui si tratti di auto esposte in salone, il massimo in cui ci si può imbattere potrebbe essere qualche graffietto o poco altro.

Svalutazione: anche se fiammante è pur sempre un’auto già immatricolata quindi l’acquirente è il secondo proprietario. In sede di contrattazione di usato subirà un calo di prezzo più elevato rispetto ad un’auto di prima immatricolazione.

Chilometraggio: le auto a km 0 possono avere percorso fino ad un massimo di 100 km, il che vuol dire che possono aver visto, in qualche modo, la strada per qualche prova.

Convenienza

La convenienza di un’auto a km 0 sta tutta nel prezzo di acquisto, decisamente più basso rispetto al nuovo ma, come detto, bisogna tenere gli occhi aperti se si vuole scovare il vero affare, e ce ne sono tanti presso le concessionarie, che prime su tutte hanno interesse a vendere le auto e fornirle nelle migliori condizioni.

Differenze con l’auto aziendale

Le auto aziendali sono delle auto già immatricolate, intestate ad aziende che stringono con la concessionaria un accordo che prevede l’acquisto temporizzato delle auto, per esempio un anno. Scaduto l’anno l’auto verrà riconsegnata alla concessionaria per sostituirla con un’auto nuova, godendo della valutazione dell’usato. Si tratta, quindi, di auto usate a livello commerciale e non privato. Ecco i vantaggi e gli svantaggi.

Vantaggi: prezzo di acquisto decisamente basso, minore di una vettura totalmente uguale ma appartenuta ad un privato. Si parla anche del 40% in meno per auto aziendali con 6 mesi o massimo 1 anno. Generalmente si tratta di auto abbastanza accessoriate, specie se si tratta di auto di rappresentanza.

Svantaggi: si tratta di auto utilizzate per lavoro, in molti casi possono presentare un numero elevato di chilometri, con il dubbio di ‘come’ sono stati percorsi gli stessi. Talvolta, a seconda del settore di impiego possono presentarsi non perfettamente ‘in forma’ sia a livello interno che esterno.

Le differenze con le auto a km 0 sono notevoli, ma non si può stabilire un confine vero e proprio tra i pro e i contro sia dell’una che dell’altra tipologia. Dietro una km 0 nelle migliori condizioni si può nascondere un pessimo affare, e dietro un’auto aziendale può nascondersi un’auto che ha molto da dare.

