Lavare l'auto a Trieste, alcuni autolavaggi in città

L'auto in Italia è il mezzo più utilizzato per i viaggi, siano quelli di lavoro o di piacere. Possono capitare delle giornate o delle settimane in cui l'abitacolo viene trascurato, ma avere cura del proprio mezzo di trasporto è importante visto che su di esso trascorriamo tanto tempo. Curare la pulizia dell'auto serve a mantenerla bella e profumata, spesso però, la mancanza di tempo e i molteplici impegni quotidiani non ci permettono di farlo con attenzione. Perché allora non andare in autolavaggio? L'autolavaggio è un impianto utilizzato per pulire l'esterno e, in alcuni casi, l'interno dei veicoli a motore. L'impianto può essere self-service, completamente automatizzato o attrezzato con personale per il lavaggio del veicolo. Scopriamo le diverse tipologie.

Tipologie

Versione con base mobile e spazzole rotanti: questa base monta tre o più spazzole rotanti elettriche a rullo di grosse dimensioni e due di piccole dimensioni, tutte composte da particolari setole. Inoltre, è composta da più spruzzatori che spruzzano getti d'acqua e detergenti per la pulizia e il risciacquo del veicolo e da ventilatori per l'asciugatura totale.

Versione con accessori: grazie ad accessori vari come la lancia per il risciacquo del veicolo e per il lavaggio dei cerchi; spazzola per il detergente - che bisogna tenere in mano durante tutte le operazioni di lavaggio in quanto il lavaggio in questo caso è manuale, e non automatico come nel primo caso - è possibile igienizzare il proprio veicolo.

Pannello comandi, liquido risciacquo e detergenti: in questo caso, l'autolavaggio è comandato da un pannello comandi multifunzione che si attiva inserendo un gettone o una moneta nei modelli self-service, mentre in altri è il personale dell'impianto a comandare le diverse funzioni.

