Box da tetto o portapacchi? Come scegliere il modello più adatto a te

L’estate sta per arrivare, ed è soprattutto in prossimità delle vacanze che ci si rende conto dell’utilità dei portapacchi per auto, dei pratici accessori che ci permettono di ampliare la capacità di carico della nostra vettura. Quella relativa al baule da tetto per auto è una scelta da calcolare con una certa attenzione. Per riuscire ad acquistare il modello ideale, infatti, è opportuno prendere in considerazione una serie di aspetti, come:

il tipo di tettuccio della vettura;

le dimensioni del tettuccio;

la capacità di carico desiderata.

Sul mercato sono presenti diverse tipologie di portapacchi, capaci di garantire la massima funzionalità e di rispondere a qualsiasi esigenza a livello estetico. Scopriamoli insieme.

Come scegliere il baule da tetto per auto

La capacità è il primo elemento da considerare in fase di acquisto di un baule da tetto per auto. Capacità espressa in litri che deve essere valutata in base alle esigenze personali. In generale i modelli compatti e corti (da 315 a 370 litri) sono più adatti alle piccole famiglie. In commercio, però, è possibile trovare soluzioni decisamente più capienti anche superiori ai 500 litri. Inoltre, è importante valutare in fase di acquisto anche il peso del box, la sua portata massima e conoscere qual è il carico massimo previsto per la propria auto (si può fare riferimento al libretto del veicolo) per non oltrepassare i limiti di legge. Tra i vari parametri da considerare non dimentichiamo la lunghezza del box che deve essere, ovviamente, proporzionata a quella del tetto della nostra vettura. Ricordiamo che con il box installato la vettura risentirà maggiormente delle raffiche di vento. Inoltre, aumenterà anche la percentuale di consumo di carburante, meglio, quindi, rimuovere il box quando non necessario. Consigliamo un modello dalla forma aerodinamica che offre una minore resistenza all'aria. Infine, valutiamo i materiali di costruzione, con particolare attenzione al sistema di aggancio all’auto che deve essere solido, di facile installazione e adattabile a qualsiasi tipo di barre portatutto.

Sistemi di apertura e chiusura dei box

Occupiamoci ora dei sistemi di apertura, è preferibile un sistema di tipo bilaterale che facilita le operazioni di carico e scarico, con un meccanismo di apertura assistita. Non dimentichiamo di valutare anche i sistemi di chiusura del box da tetto, è preferibile un sistema con chiusura centralizzata e serratura capace di bloccare la chiave inserita nel box quando questo è ancora aperto.

Tipologie

Gli accessori più diffusi sono due, le barre portapacchi e i box (o bauli). Le prime, conosciute anche come barre portatutto, si distinguono dai box perché si rivelano ideali per chi affronta abitualmente lunghi viaggi con la famiglia, e necessita di uno spazio extra per i bagagli. Tali barre possono rappresentare, anche, dei supporti per collocare il box auto, il portabici o accessori ingombranti, impossibili da inserire all’interno del veicolo, come gli sci.

Barre portapacchi, istruzioni per il montaggio e prezzi

Gran parte delle barre permette una regolazione in larghezza, anche se entro determinati limiti. Tuttavia, al momento del montaggio è opportuno accertarsi che non sporgano sui lati, per evitare riflessi negativi sull’equilibrio del mezzo. Sono due le modalità di montaggio, diretto sul tetto e aggancio ai mancorrenti dell’auto, se presenti. L’operazione è veloce, ed eseguibile facilmente grazie alle istruzioni contenute nel kit di montaggio. Sono delle apposite morse gommate ad assicurare un fissaggio ottimale, tali morse vengono strette con le viti contenute nel kit. A loro volta queste ultime sono coperte con una mascherina antiladro, costituita da uno sportello munito di serratura. Il libretto di istruzioni indica anche il carico massimo associabile alla barra che, normalmente, si aggira sui 60 - 70 chilogrammi. I prezzi dei modelli più economici sono prossimi ai 35,00 euro. Invece, un portapacchi auto universale, ossia non utilizzabile unicamente su un determinato modello di vettura (cambiando la vettura, non sarà necessario acquistare barre nuove), verrà a costare qualcosa in più. Ad influire sul prezzo (quello medio si aggira sui 70,00 euro) sono anche il tipo di materiale impiegato e l’ampiezza del kit di accessori.

Capacità e prezzi di mercato dei box per auto

Anche per i box da tetto le possibilità di scelta sono molteplici, sia in merito alla forma che per quanto riguarda le dimensioni. La capacità media è di 300 litri, ma può arrivare anche a 400 - 500 litri. Questi contenitori impermeabili vengono fissati alle barre portapacchi. Per quanto riguarda i prezzi, se per i modelli meno costosi sono sufficienti 100,00 euro, i più cari arrivano a sfiorare i 1000,00 euro. I box economici vedono abitualmente un lucchetto posizionato al centro; salendo di prezzo, i lucchetti si trovano su entrambi gli estremi o, in alternativa, è presente un sistema di bloccaggio centrale . È una chiave, in tal caso, a bloccare in più punti il box, rendendolo meno accessibile ad eventuali ladri.

