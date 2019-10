Caschi jet, i migliori modelli sul mercato

Quando si parla di caschi da moto è possibile trovare modelli perfetti per ogni esigenza. Integrali, modulari o jet, la scelta è davvero vasta. Oggi, in particolare, ci occupiamo dei caschi jet, la variante aperta sul volto, ottimi per moto e scooter durante gli spostamenti quotidiani in città. Un casco jet ha il vantaggio di essere più leggero rispetto ad un modello integrale, consente un maggior campo visivo e di rimanere freschi durante le giornate più afose. E il punto debole? Questa tipologia di casco, però, garantisce minore protezione dal vento e dalla pioggia, o in caso di cadute. Scopriamo quattro interessanti caschi jet ideali per muoversi in città.

GIVI Stratos

Iniziamo la nostra rassegna dal GIVI Stratos, un casco jet realizzato da una delle più note aziende del settore, disponibile in sei taglie ed in cinque diversi colori (grigio, bianco, blu, nero e rosso). Un modello dotato, inoltre, di un’ampia visiera antigraffio che consente un’ottima visibilità, riparando completamente il viso dall’aria. Non mancano prese d’aria posteriori e anteriori che garantiscono un’elevata aerazione interna. Ricordiamo, infine, l’interno removibile e la visiera parasole integrata.

Nolan N21

Proseguiamo con il Nolan N21, disponibile in 9 diverse taglie e in sei differenti colorazioni. Un prodotto dal design curato, con un’ampia visiera resistente ai graffi. Visiera, con parasole, in grado di proteggere il volto del pilota da acqua e vento, garantendo comunque un'adeguata circolazione dell'aria all'interno del casco.

Origine Helmets Sprint

Passiamo ora al casco Jet Origine Helmets Sprint con una pratica visiera parasole a scomparsa e disponibile in 6 diverse colorazioni dal look originale. ll casco Sprint è costruito in materiale termoplastico ed è dotato di guanciali laterali removibili e lavabili. Casco acquistabile in 5 taglie differenti.

AGV Fluid

Terminiamo la nostra rassegna con l’AGV Fluid, un casco in materiale termoplastico, leggero, con un peso di un chilo, e ben areato. Un prodotto dotato, inoltre, di una lunga e ampia visiera che copre e protegge la faccia fino a sotto il livello del mento. Non dimentichiamo le 5 taglie disponibili e la fibbia a regolazione micrometrica.

Dove acquistarli a Trieste